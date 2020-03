Koroonahirmust saadi jagu: võrkpallilahingud itaallastega ära ei jää

Vallavalitsus on mängu korraldajaga kokku leppinud, et viimane teeb tihedat koostööd terviseametiga, tagamaks kõigi ohutusnõuete täitmist. Samuti toimub pidev suhtlus itaallastega. Ürituse korraldaja ülesanne ja vastutus on tagada kõik vajalikud tingimused haiguse võimaliku edasikandumise vältimiseks.