Muhu vallavalitsus kolib 28 000 eurot maksvale üüripinnale

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et praegune vallamaja on amortiseerunud ja ruumikitsikuse tõttu on töötajad hajutatud. Neli spetsialisti töötavad ajutises kontor-soojakus, kolme sotsiaaltöötaja ametiruumid asuvad hooldekodu hoones. Praegu on kolmes erinevas kohas ruumi kokku umbes 160 ruutmeetrit, uuel üüripinnal aga 200 ruutmeetrit.