Jaapani suursaadik: teil jagub potentsiaali

“Eesti on külalislahke maa, aga eriti külalislahked on Saaremaa inimesed,” ütles suursaadik Hajime Kitaoka , kes eile koos Jaapani suursaatkonna teise sekretäri Toshifumi Itoga Saaremaad külastas.

“Saaremaa piimatooted – juust ja kohuke – on väga maitsvad ja suurepärase kvaliteediga, neil oleks kõvasti potentsiaali ka Jaapani turul,” leidis suursaadik. Hajime Kitaoka tõdes, et Eesti piimatoodete eksport Jaapanisse on aastatega tublisti kasvanud. “Teen oma parima, et ka Saaremaa tooteid seal edu saadaks,” lubas ta.