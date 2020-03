LUGEJA KÜSIB: Kuidas toimida, kui ei taha lasta reisilt naasnud töötajaid kaks nädalat tööle?

Soovime tööandjana kehtestada ettevõttes eriolukorra, mille raames ei luba me ettevõttesse kaheks nädalaks tööle inimesi, kes on äsja reisilt naasnud. Tulenevalt töö iseloomust saab osa töötajaid teha ka kaugtööd, kuid mitte kõik. Me oleme töötajatele eriolukorrast juba teada andnud, kuid kõik töötajad ei mõistnud olukorra tõsidust. Kuna tegemist on eriolukorraga, siis ei saa me maksta töötasu, kui tööd ei tehta. Mida me peaksime tegema?