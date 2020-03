Koroonaviiruse tõttu turistid bronne veel ei tühista

"Arensburgi hotelli jaoks pole see kardetud koroonaviirus küll kuidagi tunda andnud," ütles Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper. "Praegu on seoses Saaremaa ja Milano võrkpallimatšidega broneeringuid hoopis juurde tulnud. Ka suviseid peatumisi pole ära öeldud."

Nepperi sõnul võib inimeste hirm viirusesse nakatuda mõjuda Saaremaa turismi jaoks hoopis positiivselt: paneb ehk osa Eesti elanikke välisreisidest loobuma ja valima selle asemel puhkusepaigaks saari.

GOSPA tegevjuht Piret Trei. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Otseselt broneeringute tühistamisi koroonaviiruse hirmus ei ole," kinnitas GOSPA tegevjuht Piret Trei. "Küll aga on viimaseil päevil huvi tuntud, et ega Itaalia võrkpallurid GOSPA-s ei peatu. Eitava vastuse saamisel on rahunetud."

Saaremaa spaahotellide Meri ja Rüütli müügi- ja turundusjuhi Urmas Pildi sõnul pole viirus külastatavust mõjutanud. "Või pole me märganud, et keegi just sellepärast tühistaks," lisas Pilt.

Ka Johan Spa hotelli müügijuht Mario Sau kinnitas, et koroonaviirus hotelli broneeringuid mõjutanud ei ole. Tema sõnul on Hiinast, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja Itaaliast – ehk siis riikidest, kus nakatunuid on praegu kõige rohkem – saabuvate turistide osakaal niikuinii väga väike. Sau andmeil oli see mullu alla ühe protsendi.

Visit Saaremaa turismikonsultant Kristina Mägi ei hakanud prognoosima, kas viirusega hädas olevatest riikidest saabuvate turistide arv jääb tänavu mullusest väiksemaks.

"Kes seda teab," tähendas ta. "Isegi kui jääb, on need numbrid Saaremaa kontekstis niikuinii üsna marginaalsed. See, kas sealt tuleb mõnisada inimest vähem või rohkem, ei ole väga määrav."