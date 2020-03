Saaremaa võttis kodus Milano vastu maksimumi

“Milano on väga hea meeskond, korralikel pööretel töötav masin ja kui nad meile survet avaldavad, siis läheb paraku raskeks,” tunnistas Saaremaa VK peatreener Ioannis Kalmazidis. “Aga ma arvan, et peame olema rahul just oma arenguga läbi nende euromängude. Liikusime kogu aeg samm haaval edasi.”

Meeskond on vormis

Ka nurgaründaja Keith Pupart leidis, et kohtumised Milanoga olid Saaremaale äärmiselt olulised ja mängud näitasid, et meeskond on tippvormis või selle lähedal. “See on loogiline rada ja peamegi olema kevadel tipus, sest midagi oleks mäda, kui me oleks praegu hapud. See on positiivne märk ja õige suund,” lausus ta.

Kolmapäeval Kuressaare spordihoones mängitud avakohtumine lõppes külaliste 3 : 0 võiduga.

“Kokkuvõttes mängisime hästi ja heal tasemel,” märkis Iannis Kalmazidis. “Milano mehed avaldasid meile pressi ja nad ei anna midagi niisama. Me pole sellega harjunud. Mõnedel momentidel hakkab see meeste mõtlemisele, kaotame paar punkti ja mäng läheb ära.”

Kodumeeskond kaotas geimid 21 : 25, 18 : 25 ja 23 : 25. Keskblokeerija Henri Treial leidis, et Saaremaal oli siiski ka võimalusi punkte saada päris palju ja oli isegi variante geimivõit kätte saada.

“Aga Milano mehed tegid otsustavatel momentidel oma ikkagi ära,” tõdes ta. “Nad said meid serviga võrgust kaugele ja sealt hakkas kõik pihta. Me ei suutnud oma mängumootorit käima saada. Mängurutiin on neil parem ja siin sõltub, mis tasemel sa iga päev mängid. Me andsime parima, aga sellest jäi täna pisut väheks.”

Kuna Milano oli kolmapäeval Kuressaare spordihoones avamängu 3 : 0 võitnud, siis oli itaallastel neljapäeval vaja poolfinaali saamiseks võita kaks geimi. Saarlased tulid aga väljakule oma plaaniga ja võitsid avageimi 25 : 21.

Nurgaründaja Keith Pupart tõdes, et meeskond oli pärast esimese geimi võitu jätkuvalt näljane. “Eks me tahtsime rohkem, aga see tasemevahe tuli lõpuks välja,” leidis ta. “Minu meelest alustasid nad loiult. Ju nad lootsid, et tuleb lihtsamalt ära. Aga selle geimivõiduga võib täna küll rahul olla ja see oli positiivne üllatus. Väga tipp-topp mäng meie poolt.”

Eesmärk on võit

Powervolley võitis aga seejärel kolm järgmist geimi numbritega 25 : 22, 25 : 21 ja 25 : 18 ning vormistas 3 : 1 võidu. Samas olid need kaks mängu Saaremaa meeskonna jaoks kokkuvõttes väga suure tähtsusega, pidades silmas järgmisel nädalal Kuressaares mängitavat Credit24 finaalturniiri.