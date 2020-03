Naised naistepäevast: lilli on alati tore saada

Liis Auväärt FOTO: Erakogu

Liis Auväärt, ajakirjanik ja lastekirjanik:

Naistepäev on tore – nagu iga jumala päev, kui keegi toob sulle lilli või midagi magusat. Aga kas läheksin hirmus mossi, kui meeskolleegid palehigis ei jagaks tulpe, mida naistepäeva puhul ikka tuuakse? Või oma mees ei kahmaks poest viimast koogikarpi? Ega vist.

Palju olulisem kui paar õit naistepäeval on läbi aasta pidevalt tunda, et sind inimesena hinnatakse. Mul on sellega vedanud ja püüan teha nii, et teisedki end sedasi võiks tunda.

Kaja Puck FOTO: Erakogu

Kaja Puck, Kuressaare gümnaasiumi õpetaja:

Kuressaare gümnaasiumis on naistepäeva alati tähistatud. Sellel päeval kutsuvad meeskolleegid meid kohvilauda. Igal aastal on kõne ja muud meelelahutuslikud tegevused. See on tore tava.

Kodus väga naistepäeva ei tähista, aga lilleõie saan küll. Tänavu osalen naistepäeval oma klassi võistkonnaga FLL-i robootikavõistlustel finaalis. Eks paistab, milliseks see pühapäev kujuneb.

Tiiu Villsaar FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tiiu Villsaar, piletimüüja teatrimajas:

Eks me, naised, oleme kõik ju suureks kasvanud tüdrukud! Loodus on nõnda sättinud, et tüdrukutel on vahest rohkem eputamist lubatud.

Kui selleks rohkemat aega ei leita, siis kord aastas võib end ikka lille lüüa ning enesest enam pidada!

Nooremana oli tähelepanuvajadus kindlasti oodatum ja eks seda ikka tuli ka. Sain “suled kohevile”! Nüüd leian selle kõik enese seest üles ning olen tänulik!

Piret Paomees FOTO: Erakogu

Piret Paomees, naiskodukaitse instruktor:

Olen naistepäeva võtnud kui head võimalust sõpradega koos olla. Ehk siis eraldi suurt tähtsust ma sellele päevale tegelikult ei omista.

Mulle meeldivad pisikesed tähelepanekud pigem ootamatutel ja kalendris mitte kirjas olevatel tähtpäevadel. Naistepäeval saadud armsad sõnumid või lilleõied on aga armsad ikka.

Elli Tänavots FOTO: Erakogu

Elli Tänavots, hotellide toitlustusjuht:

Naistepäev ei ole minu jaoks eriline päev. Usun, et see päev oli väärtuslik siis, kui ma veel ei olnud ema. Täna on mulle ülioluline päev emadepäev.

Muidugi on kurb see, et naisi peetakse eriliseks ja tähtsaks just naistepäeval, mehi meestepäeval, lapsi lastekaitsepäeval, vanavanemaid vanavanemate päeval. Just sel päeval pööratakse neile erilist tähelepanu. Inimesed hoolimata staatusest on erilised iga päev. Neid märkama ja neist hoolima peab iga päev.

Stella Stepanov FOTO: Erakogu

Stella Stepanov, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane:

Pean naistepäeva kindlasti tähtsaks, aga arvan, et miks mitte iga päev naisi meeles pidada ja midagi kena teha. Naistepäeva ma ise väga suurejooneliselt ei tähista, heal juhul lähen sõbrannadega kuskile õhtusööki nautima.