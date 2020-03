Saaremaal tuleb poolfinaalis murda Luši

“Mul on meeskonnas 14 mängijat, nad kõik on minu jaoks olulised ja arvestan kõigiga,” märkis peatreener Ioannis Kalmazidis. “Täna oli mul selline valik, mehed olid mängunäljas, nad soovisid end tõestada ja tegid korralikku tööd. Meil on tähtsad mängud ees ja mul peab olema võimalus vajadusel arvestada kõigiga. Täna nägin, et kõik mehed on vajadusel valmis andma oma panuse.”