Noored kotkad kasvatavad Kuressaares uusi juhte

“Iga organisatsioon vajab uut põlvkonda. Uued juhid ei tule kusagilt mujalt, kui meie endi hulgast. Juhiks kasvatakse ja mida varem sellega alustatakse, seda suurem on võimalus olla edukas,” rõhutas ta.

Lõppenud nädalavahetuse üheks ülesandeks oli noortel organiseerida kodutütardele naistepäevaõhtu, mille eeskavast ei puudunud ühine jenkatants ja ühislaul. Meeskonnana harjutati veel püramiidide tegemist ja lahendati mitmeid koostööülesandeid.

Madis Kindel Valjalast kinnitas, et tema tuli koolitusele saama uusi teadmisi ja oskusi juhtimise alal, sest juba nüüd täidab ta osaliselt Valjala rühma pealiku abi kohustusi.

Nüüdseks Kaitseliidu noorliikmeks saanud Kaur Aaso Muhust leidis, et noorte kotkaste liidrikursus 2020 on hea võimalus õppida enesedistsipliini ja teiste juhtimist. Kursus koosneb tema sõnul kokku viiest moodulist ja lõpeb kevadel toimuva noorte arvamuspäevaga, mida nemad korraldavad. Samuti on nende korraldada töötuba suvises suurlaagris.

Gert Lonks Lümandast ütles, et eesmärk oli ennekõike õppida aja planeerimist, mida läheb tarvis nii noorkotkana kui ka koolis. Vennaga koos õhtujuhtidena üles astudes tundis Lonks, et endaga ta eriti rahul ei olnud – tuleb veel harjutada. Selline kursus annab selleks hea võimaluse.

Leisi rühmapealiku abi Raigo Lorius usub oma sõnul, et kõike kursusel õpitut saab ta edaspidi elus kasutada. “Saan seda võrrelda seni tehtuga. Olen ka varem laagrites õppetubasid läbi viinud ja nüüd näen, mis on teistmoodi,” märkis ta.

Malevapealik Aivar Krusta rääkis, et lisaks uute teadmiste omandamisele on kursuse eesmärk noortes vastutuse ja koostegutsemise oskuse arendamine. Malevas on palju võimekaid noori, keda tuleb märgata ja tegemistesse kaasata. “See ülesanne on nii maleva pealike kogul kui ka igal rühmapealikul. Me peame leidma igale noorele just nimelt sellise väljundi, mis aitab tal püsida meiega ja mis seob teda meiega,” selgitas Krusta.