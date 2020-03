Koostöö Läti laevaliini taaskäivitamise nimel jätkub

Vallavanem Madis Kallas tõdes, et kuna laevaliini puhul on võtmeküsimuseks huvitatud operaatori ja sobiva laeva leidmine, siis vaadatakse kogu teemat laiemalt. Seda nii sihtkohtade kui ka võimalike koostööpartnerite lõikes.

“Saaremaa senine initsiatiiv on tähelepanu äratanud ja esmaspäevase kokkusaamise soov tuli Liepaja poolelt. Arutelu oli konstruktiivne ja oluline lähtepunkt on see, et tegu pole lihtsalt ideega, vaid Saaremaa ja Läti vaheline liin on ju alles üsna hiljuti töötanud,” märkis Kallas.