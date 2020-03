Soovitused seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

Väldin kontakti haigussümptomitega – eriti köhivate – inimestega. Väldin turge ja kohti, kus käideldakse elusaid ja surnud loomi. Pesen käsi seebi ja veega või kasutan alkoholi sisaldavaid desinfitseerimisvahendeid. Riskipiirkonnast naastes jälgin 14 päeva jooksul oma tervist, võimalusel tööle ega kooli ei lähe. Koroonaviirust tasub kahtlustada siis, kui oled viibinud haiguse levikupiirkonnas või kokku puutunud haigestunuga ning on tekkinud haigusele iseloomulikud sümptomid: köha, palavik või hingamisraskused.

Kaalun tõsiselt, kas ürituse korraldamine või seal osalemine on hädavajalik. Ürituse korraldajana on mul kohustus tagada inimestele võimalused käte desinfitseerimiseks. Konsulteerin enne üritust ka kohaliku tervishoiuteenuse osutajaga ja lepin kokku haiguskahtlusega juhtumitele reageerimise. Veendun, et iga päev puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumi pinnad, sh prügikast ja veekraani käepide. Kui olen vanemaealine või põen kroonilist haigust, siis väldin avalikel ja suurüritustel osalemist. Värskeima info saamiseks jälgin terviseameti veebi ja sotsiaalmeediat.