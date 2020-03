Peod Sikassaare sotsiaalmajas jätkuvad endiselt

Alles pühapäeva hommikul sai politsei teate, et Kuressaare Voolu tänava sotsiaalmajas lõi 52-aastane mees noaga selga 51-aastast meest.

“Nädalavahetustel käib meie majas pidu nagu ennegi,” kinnitas ajakirjanikuga rääkinud inimene. “Eriti suur on pidu kuu esimesel nädalal, kui toetused kätte saadud. Ja siis mitte ainult nädalavahetusel, vaid ka nädala sees.”

“Pärast eelmist noarünnakut mullu 29. märtsil oleme Voolu tänava sotsiaalmaja elanike ja personali turvalisuse tõsiselt luubi alla võtnud,” ütles Saarte Häälele abivallavanem Marili Niits. Tema sõnul kohtuvad valla, politsei ja Kuressaare Hoolekande esindajad regulaarselt, politsei on aga tihendanud sotsiaalmaja külastust.

Kavas on parendada ka sotsiaalmaja valvesüsteemi. Samuti kaalub vallavalitsus täiendava personali tööle võtmist.

“Elanike koosolek küll oli, seal räägitu kuulati ära, aga pidu käib ikka samamoodi edasi,” ütles Saarte Häälele inimene sotsiaalmajast. Ta lisas, et mingeid karistusmeetmeid pidutsemisega liiale läinute suhtes endiselt ei kasutata.

“Valvurid püüavad küll elanike napsitamise vastu võidelda ning perenaised hoiavad päevad läbi uksi kinni, aga kuidagi tuuakse pudelid ikka majja,” rääkis inimene sotsiaalmajast. “Kuna maja tagumine külg on õhtuti ja öösiti pime, siis kaamerasse midagi ei jää ja pudelid sokutatakse pimeda varjus akendest sisse. Naised toovad pudeleid majja ka ukse kaudu, oma riiete sees – kuidas meesvalvurid naisterahvaid ikka läbi otsivad.”

Saarte Häälega vestelnud inimese sõnul on olukorra paranemise märke siiski näha: maja koridorides on liikumisandurid ning liikumisanduritega valgustid on kavas panna ka maja tagakülge.