Doktor Mari Soots: kui võimalik, lükake arstil käik edasi

Teil, perearstidel, pole tööpuudust kunagi olnud. Kuidas on mõne nädala tagune seis tavaliste haiguste, ülemiste hingamisteede viiruste ja gripiga, mis on praegu koroona-uudiste tõttu sootuks ära unustatud?

Nendega oli sel talvel üsna rahulik. Grippi on meil diagnoositud väga vähe ja ülemiste hingamisteede haigused on meil tavapärasel tasemel. Eelmise uudise valguses, et Saaremaal on diagnoositud kaks koroonaviiruse juhtu, tundub, et see haigus on päris agressiivse levikuga. Sellega seoses on meil töökoormus täna tunduvalt suurenenud. Telefonid on hõivatud kogu aeg.

Kui inimene tunneb, et tal on tervisega natuke probleeme, siis see ei tähenda veel, et tal peaks ilmtingimata koroona olema?

See võib olla gripiviirus. Nohu põhjustab ka praegu liikvel olev RS-viirus. Praegusel ajal on inimestel ka köha.

Kuidas peaks käituma inimene, kes tunneb ennast haigena? Kas perearsti juurde oleks praegu üldse mõtet tulla ka mõnede muude hädadega?

Praegu soovitame tõepoolest, et vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed mõtleksid hästi läbi, kas neil ikka on praegu kindlasti tarvis arsti juurde tulla.

Kui meile tuleb ägeda haigusega inimesi, võivad nad teisi nakatada ning nii võib eakas või kroonilise haigusega inimene külge saada hoopis suurema tervisehäda. Seega, mõelge enne rahulikult järele.

Me oleme juba helistanud tervete laste vanematele, et nad oma lapsi vastuvõtule ei tooks. Plaanilised vastuvõtud lükkame kõik kahe nädala võrra edasi. Sama püüame teha teiste haigetega, kel vähegi võimalik arst juurde mitte tulla. Neid nõustame ja toetame telefoni teel.

Seega – kui ei ole väga tõsist probleemi, tuleks tõsiselt kaaluda muid variante, mitte meile kohapeale tulla.

Kuidas te oma personali suudate kaitsta?

Tuleb tunnistada, et meil on personali hulgas juba suhteliselt suured “kaotused”. Sellepärast püüamegi oma töökoormust vähemaks saada, et meil kohapeal oleks selliseid vastuvõtte vähem, mis ei ole erakorralised ning mida on võimalik edasi lükata.

Ja täita kõiki terviseameti soovitusi, näiteks käsi pesta ja suurtes seltskondades mitte käia.

Täpselt nii. Ühisüritusi praegu korraldada ei tasu.

Peaministri soovitus mitte korraldada üle saja osalejaga üritusi tähendab ka seda, et ka kaubanduskeskused tuleks siis kinni panna? Ühes suures kaubanduskeskuses on tõenäoliselt igal hetkel sadakond või rohkem inimest.

Võib-olla pole need inimesed siiski nii lähedases kontaktis, inimesed hajuvad suures kaubanduskeskuses ehk rohkem ära.

Kui on mingi ühisüritus – kino, teatrietendus või konverents –, on see ruum, kus need inimesed koos on, palju väiksem.

Mõni inimene võib ehk viiruseohu tõttu töölt koju jääda. Mida soovitate nendele inimestele, kes peavad tööl olema, suhtlema, kes ei saa uksi kinni panna? Näiteks müüjatele, teenindajatele.

Loomulikult tuleks neil sageli käsi pesta ja teiste inimestega nii suurt distantsi hoida kui võimalik.

Apteekidest on maskid otsas ja isegi ehituspoodidest on respiraatorid ära ostetud. Kas nendest ehituspoe-maskidest tegelikult kasu on?

Arvan, et mingi abi neist ikkagi on. Kõiki viirusi see mask kinni ei hoia, aga mingil määral ikka. Me anname maskid haigetele, kes köhivad, et ennast kaitsta.

Kas neil, kes on endale apteegist maski soetanud, on ülim aeg see kasutusele võtta?

Maski võiks ette panna siis, kui tunned, et kurgus kriibib või on tekkinud köha – et kaasinimesi mitte nakatada.

Mida peaksid tegema need inimesed, kel oli kokku lepitud, et tulevad lähipäevil vastuvõtule?