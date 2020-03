Viirus ei ela ainult Kuressaares: inimesed liiguvad ja tema ka

Kollase-punasekirju masin keerab pärastlõunal haigla parklasse. Tuldi teisest Saaremaa otsast, kus samuti koroonamure. Jaana Aav astub autost välja sületäie kilekottidega, igas kotis ports pabereid ja viiruseproov.

Hommikul üheksast saadik on nad jõudnud käia pea 20 paigas, sõitmine võtab oma aja. Viirus ei ela ainult Kuressaares. Inimesed liiguvad. Jaana ütleb, et inimesed on hästi mõistlikud ja toredad. Saavad aru, et kiirabi tuleb täpselt nii kiiresti, kui meedikud saavad.

Testi tegemine ei ole ainult kaapeproovi võtmine ninast, vaid proovivõtjate jaoks ka dokumentide täitmine, kaitseülikondadesse riietumine. Iga kord eraldi. Nii on Saaremaal tehtud juba sadu kordi.

Proov käib kähku

Proovi enda võtmine on vaid minuti küsimus. Vatiotsaga proovipulk pannakse ninna ja võetakse kaabe, millest saab koroonaviiruse välja lugeda.

Ajal, mil Jaana Aav EMO siseruumides proove üle annab, koristab kiirabi juht Anton Lii autot.

Kõik kasutatud riided, maskid ja muu meditsiinivarustus on pakitud ja suletud spetsiaalsetesse prügikottidesse, kus kirjas, et neid on kasutatud nakkustega kokkupuutel. Kõik lähevad hävitamisele.

Meditsiiniriietus oli teemaks isegi hommikusel valitsuse pressikonverentsil, kus sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et oluline on tagada kiirabile vahendid. Itaalias näiteks hakkasid need otsa saama. Samamoodi hakkasid otsa saama meditsiinitöötajad.

Jaanal tuleb täita vastavad ankeedid, Anton valmistab ette proovitopse, märgistades neid vastavate andmetega ja pakkides neid koos dokumentidega kilekottidesse. Seejärel lähevad mõlemad kiirabiauto tagaossa ja sulgevad enda järel ukse. Riietumine.

Punane ja sinine

Mõne minuti pärast uks avaneb ning kahest punases riides meedikust on saanud punane ja sinine. Jaana on kapuutsiga kaitsekostüümis, ereoranžid tossud kängitsetud kilesuss-saabastesse. Ees on mask ja kaitseprillid. Käes kaks paari kindaid. Anton annab paberid ja prooviks vajalikud asjad ning Jaana läheb majja. Mööduvad vaid loetud minutid, kui ta tagasi tuleb. Proovi kilekott läheb kiirabi tagaossa hoiule ja kaitsekostüümis meedik tõstab käed.

Anton võtab tal kaitseriided seljast ja pakib need prügikotti. Jaana veel naerab, et küll on mugav elu. Ise ei pea midagi tegema. Aidatakse riidesse ja riidest lahti.

Koroonaviiruse kahtluse ilmingud on Jaana sõnul täiesti seinast seina: on selliseid inimesi, kellel polekski nagu väga viga, aga on ka neid, kes voodis siruli.