Olin kord lõpmata hämmeldunud, kui sõber Göran Ahvenamaalt kakskümmend aastat tagasi ütles, et on juba viisteist aastat igal talvel ööbinud Tenerifel ühes ja samas hotellis. Ka nii saab. Mina mitte.

Minu reisisihtide valikul kehtib lihtne põhimõte – kaks korda ei saa samasse jõkke astuda. Maailmas on nii palju huvitavaid paiku, et pole mõtet raisata aega korduvkülastustele. Viimased reisid olid meid viinud India ookeani idaossa, Singapuri ja selle ümbrusse, seepärast pöörasime nüüd pilgu lääne poole. Madagaskar, Mauritius, Maldiivid ja Sri Lanka olid nähtud. Nii jäi näpp gloobusel Seišellidele, mis on selle kandi eksklusiivseim ehk kalleim sihtkoht.