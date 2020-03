Kodusaare rahvast soovib vabatahtlikuna aidata pea seitsekümmend inimest

Registreerunud töötavad erinevatel aladel

„Rõõmu teeb see, et vabatahtlikuks soovijaid jagub üle kogu Saaremaa,“ lausus Rüütel. „Üritame ju katta kõik piirkonnad.“ „Oleks väga tore, kui oma abi pakuks veel rohkem inimesi,“ ütles Rüütel. „Vald püüab mured lahendada oma jõududega, kui aga keegi haigestub, enam ei jaksa või koju karantiini jääb, on tarvis vabatahtlikke asendajaid.“