Saarlaste tehas Hiinas alustas taas tootmist

Kristjan Leedo sõnul on Hiinas suudetud kahe kuuga viirus kontrolli alla saada ja ta usub, et kui asja tõsiselt suhtuda, on see meilgi võimalik. "Meie meetmed on küll võib-olla grammi võrra nõrgemad, seal oli karantiin, kus inimesed ei tohtinud kodust väljagi minna, meil on see ikkagi vabatahtlik," rääkis ettevõtja.