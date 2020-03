FC Kuressaare peatreener: peame õigesti muudatustele reageerima

"Peame reegleid järgima ja kui on vaja teha paus, siis teeme pausi," ütles Roman Kožuhhovski. "Meie meistrivõistlused alles startisid ja seepärast ei ole see kõik meie meeskonnale ja liigale probleemiks. Tegu on kõigi jaoks uue olukorraga. On küll ebamugav, aga peame tegema õigeid otsuseid. Peamine, et maailmas see olukord normaliseerub."

Roman Kožuhhovski märkis, et teda rahuldavad meistrivõistluste jätkumisel igasugused variandid. "Treenerid ja mängijad peavad nagu tavalises jalgpallimängus olema valmis reageerima erinevatele muudatustele ja end vastavalt olukorrale ka ümber korraldama,"selgitas ta.

"Ma arvan, et ei ole ka probleem, kui tuleb mängida kolm mängu nädalas. Samas, kui Euroopa meistrivõistlused peaksid ära jääma, on meil suvel piisav puhver olemas, et kohtumised ära mängida."

Käib füüsilise vormi timmimine

FC Kuressaare esindusmeeskonna mängijad treenivad järgmised nädalad treeneri koostatud individuaalprogrammi järgi ehk mehed tegelevad peamiselt oma füüsilise vormi lihvimise ja hoidmisega.

Peatreeneri sõnul mõjutab toimuv rohkem meeskonna psühholoogilist valmisolekut, sest füüsilise poole pealt ei näe ta probleemi, kuna selle saab kiirelt joonde. "Ma ei arva, et meeskondlikud treeningud praegu kasuks tulevad. Usun, et kõik mehed täidavad minu poolt neile antud individuaalsed ülesanded korrektselt," lausus Kožuhhovski.

"Meeste koormused on üldjuhul samad, mis muidu oleks, trenni tuleb vaid üksi teha. Oluline on, et kõik suhtuksid oma kohustustesse vastutusrikkalt. Aga poisid on oma senise suhtumisega näidanud, nii nooremad kui ka vanemad mängijad, et siin probleeme ei tule."

Mullu Paide Linnameeskonna hingekirja kuulunud 20-aastane kaitsja Tanel Neubauer liitus alanud hooajaks FC Kuressaarega, sest nägi saarlaste meeskonnas endale head võimalust jalgpallurikarjääri edendamiseks.

Kuna Paide Linnameeskonnas polnud võimalik jätkata, siis tuli hakata otsima uusi mänguvõimalusi ja nii võttis ta ühendust samuti varem Paide ridadesse kuulunud Märten Pajunurmega.

"Kure tundus hea ja mõnus koht, sest trennid toimuvad Tallinnas ja enamik poistest on mulle juba varem tuttavad. Seepärast kulges sisseelamine kiirelt ja hästi. Praegu on kõik läinud tõusvas joones," lausus Neubauer.

Seni ei ole peatreener Roman Kožuhhovski Tanel Neubauerit algkoosseisu siiski veel pannud, kuigi kaitsja sõnul sooviks ta isiklikus plaanis saada võimalikult palju mänguaega ja lüüa ka mõned väravad.

"Kõik on seni kinni pisiasjades, oleme seda Romaniga rääkinud ja asju ka parandanud. Vahepeal tuli mul ka üks vigastus, aga olen sellest õnneks hästi üle saanud," rääkis Tanel Neubauer, kelle nimi on Kure meestele eelmisest aastast juba tuttav.

Nimelt alistas Paide Linnameeskond Premium-liiga 31. voorus FC Kuressaare saarlaste koduväljakul 3 : 1 ja esimese värava lõi juba 8. minutil just Tanel Neubauer, kes purjetas vastaste kasti lähistele ja saatis parema jala löögiga palli Kuressaare värava ristnurka!

Taktika nõuab kohanemist

Kui noore äärekaitsja kohanemine meeskonnaga läks kiirelt ja valutult, siis Roman Kožuhhovski rakendatav mängujoonis on tema senistes meeskondades rakendatust erinev ning viiene kaitseliin on nõudnud kohanemist ja harjumist.