Pööripäevajooks sai infotahvli

"Otsustasime seda teha, kuna sealsamas oleval kivil asuv plaat "Eesti Vabariik 100" ei ole päris hästi nähtav ja soovisime seda mõistet täiendada, sest muidu inimesed ei jaga, mis puhul see plaat seal on," rääkis pööripäevajooksude korraldaja Tõnu Vaher, lisades, et plaadil on selgitus: "Siin sai alguse pööripäevajooksude traditsioon Loode tammikus.".