Noored kogunevad manitsustest hoolimata

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi sõnul on hea, et täiskasvanud noorte kogunemisi märkavad ja sellest teada annavad.

Tema hinnangul pole selliseid kokkusaamisi väga palju, küll aga annavad inimesed nendest eriolukorra tõttu innukamalt rohkem teada. Juhandi lisas, et möödunud nädalal teatati politseile säärastest kogunemistest neljal-viiel korral.

„Kõik lapsed ja noored paraku ei teadvusta endale, et ise riskirühma kuulumata võib nakatuda või enese teadmata nakkust levitada,“ tõdes Juhandi.„Loomulikult on nad väsinud ja tüdinud kodus olemisest, aga kui nendega vestleme, paistavad siiski kõik aru saavat, miks liikumispiiranguid tarvis on, ja lähevad laiali.“