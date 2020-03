Saaremaa gümnaasiumi juht tuleb mandrilt

Ta on varasemalt töötanud Tallinna Laagna Gümnaasiumis graafilise disaini, filosoofia ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning Tallinna 37. Keskkoolis graafilise disaini, väitluse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Samuti Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimehena. Hetkel töötab ta disainiagentuuris Velvet produtsendina.

Ivo Visak on osalenud programmis Noored Kooli ja on pälvinud tiitli Aasta Noorsootöötaja 2017.

Konkursikomisjon oli oma otsuses üksmeelne. Sten Otsma Haridusministeeriumist ütles, et uue juhi päritolu ei olnud valikukriteeriumiks. On teada, et algselt 16 kandidaadist olid pooled saarlased.