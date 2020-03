Nädalaks uksed sulgenud Ouman tegutseb nüüd kriisirežiimil

Tööstuse tegevjuht Erik Keerberg ütles, et tehase sulgemise otsus ei olnud lihtne, kuna töömahu vähenemist praegu veel tajuda ei ole. Ta selgitas, et tööstussektoril on suurem inerts ja prognoositavad mõjud saabuvad väikese viibega. Tehase sulgemine nädalaks oli aga põhjendatud. „Nädal tagasi elasime teistsuguses keskkonnas võrreldes tänasega,“ selgitas ta.

Kodukontoris töötavad Oumanist need töötajad, kelle tööülesanded seda võimaldavad, eilse seisuga 17 inimest. „Kahjuks on ka väga palju haigus- ja hoolduslehtedega inimesi kodus – 25% kogu töötajaskonnast,“ tunnistas Keerberg, mööndes, et tähtis on siiski see, et inimesed saaks terveks ja püsiks tervena. „Olukord on keeruline, aga Ouman ei ole selles osas praegu mingi erand, osad sektorid on kordades raskemas seisus.“