Sõbra sadamasse toonud joobnu jäi politseile vahele

"Üks joobes juht sõitis otse Kuivastusse ning ütles, et tuli teist meest sadamasse tooma. Politseinikud kõrvaldasid joobes mehe juhtimiselt ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlus," rääkis Juhandi.

Ta rääkis, et vahepeal tullakse ikka proovima, kas õnnestub üle saada või tuleb koju tagasi sõita. Üldiselt on päevas paar-kolm inimest, kellele tuleb pikemalt selgitada, miks hetkel säärased liikumispiirangud on sisse seatud.

Juhandi sõnul on inimesed üldiselt siiski mõistvad ning vihapurskeid pole sadamas veel ette tulnud. Samuti ei ole saarlased tulnud lagedale muinasjutuliste lugude ja põhjustega, miks neil ilmtingimata on kohe vaja mandrile saada.

"Põhiliselt räägitakse, et on vaja tööga seotud asju ajada, kuskil käia ja midagi teha. Kui räägime, et äkki leidub keegi, kes saab abiks olla ja need toimingud ise ära teha, leitakse üldjuhul alternatiiv," sõnas politseinik.

Üks näide – mees tahtis tulla Saaremaale suvilasse vaatama, kuidas seal olukord on, ent sadamas leiti lahendus, et saab ka keegi kohapealne tuttav selle käigu ära teha. "Inimesed leiavad lahendusi ja mõtlevad välja mingid alternatiivid," sõnas Juhandi.

Aga muidugi on ka erandjuhud ja erilubade taotlejaid, kellel on hädavajalik käik ära teha. Neid lubasid saab omavalitsuse kriisikomisjoni ja politsei ühise otsusega. Erilubadega liikujaid on päevas üksikuid, taotlejaid veidi rohkem. Politsei paneb eriloa andmebaasi kirja ning inimene saab ära käia.