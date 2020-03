TOOMAS LEIS ⟩ Uppunud paati enam ei paranda

Maailmas on olukord viimaste nädalatega muutunud nii kardinaalselt ja katastroofiliselt, et tahaks päevas mitu korda ennast näpistada, lootuses sellest kõigest üles ärgata. Olen proovinud, aga ei õnnestu. Hoopis tumedaid pilvi kogub muudkui juurde. Heade ja lootustandvate uudisteni on minna ilmselt veel nädalaid, kui mitte lausa kuid.

Saaremaa ja ka Muhumaa on triviaalsel ja õnnetul kombel sattunud olema üks Eesti ning isegi Põhjamaade koroonaviiruse epitsentreid. Koroonapomm plahvatuse järel suleti asjade loomuliku käiguna majutusasutused, välja surid restoranid, kohvikud, poekesed. Seda sisuliselt üleöö ja täpselt ajal, mil kogu see hooajaline ettevõtlus oli oma viimaseid talvevarusid kulutamas ja keskendumas uue hooaja algusele, See uut hooaega nüüd ei tulegi.

Ei pea vist olema prohvet mõistmaks, et tõenäoliselt jäävad ära avaüritused aprillis, tänavafestival mais, jaanipäevaüritused juunis, samuti Ooperipäevad ja Merepäevad, paljud teised festivalid ja kontsertid. Isegi kui mõni neist imekombel suve teises pooles toimub, siis külastajate arvud saavad olema mitte protsentides vaid kordades väiksemad, kui varasematel aastatel.

Majutusasutuste, külaliskorterite ja hotellide perspektiivile ei taha mitte mõeldagi. Eesti piirid ei avane turistidele veel niipea ja siseturism on loodud viirusekuvandi tõttu vaevaline taastuma.

Kannatavad kõik, aga saared on täiesti tasalülitatud.

Kui Tallinnas ja näiteks Lõuna-Eestis või mujal riigis valitseb veel siiani teatud elu ja liikumine, siis Kuressaares oleks nagu neutronpomm plahvatanud. Muidu niigi tühjad tänavad on nüüd lausa kummituslikud.

Vajame abi

Olukord on raske ja me saame sellest kõik aru. See ei ole majanduskriis, see on looduskatastroof. Samasugune nagu tsunami, orkaan või üleujutus. Arvan, et sellistes olukordades peab valitsus püüdma ja on kohustatud tegelema tagajärgede leevendamisega ning sõna otseses mõttes katastroofiabi pakkumisega.

Ettevõtlus koosneb kahest peamisest komponendist: tööjõud ja töövahendid. Ettevõtja loob nende kombineerimisel lisaväärtust, mida maksustatakse ja riik jagab selle siis oma õiglustunde kohaselt ringi.

Tänased riigipoolsed meetmed on põhiliselt sihitud esmaabi andmisena tööjõule. See on mõistetav. Siiski pole ilma ettevõtete ja ettevõtjateta ka tööjõudu, vähemalt lisandväärtuse ja maksustamise vaatevinklist. Seega on vaja kiiret ja selget abi ka üleöö kriisi paisatud ettevõtetele. Seda selleks, et hoida toimimas olemasolevaid infrastruktuure ja tehtud investeeringuid.

Majutus-, toitlustus-, teenindus- ja meelelahutussektorites on väga suur ja märkimisväärne osa püsikuludest seotud hoonete ja sisseseadega. Kõik need kulud võivad moodustada vähemalt sama suure osa, kui palgakulud tervikuna. See osa on täna kõik katmata ja ei kuule veel ka dialoogi kuidas seda korvata vähemalt kuni kriisi lõpuni.

Ettepanekud riigile