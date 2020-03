Kriis jättis noore mehe üksi kanalat ehitama

"Teekond mahemunade tootmiseks Saaremaal on saanud avapaugu – laut on lõpuks meie!" rõõmustas Tanel Tang. Samas muudab riigis kehtiv eriolukord ettevõttega alustamise äärmiselt keeruliseks.

Nüüd ei jää noorel ettevõtjal üle muud, kui leida vajalikku tööd oskavad mehed Saaremaalt. Vastasel juhul saab ta loota vaid enda peale ja teha kogu vajalik töö juhendi alusel ise ära: "See on nagu kümnest tuhandest tükist koosnev pusle, äärmuslik variant!"

Salme mehe kanala peab valmima järgmise kuu keskpaigaks. 1500 kana mandrilt Äntu mõisast äratoomiseks on Tangul aega 1. maini. Vastasel juhul tuleb kanad anda järgmisele tellijale ja tootmise algus lükkub edasi. Kui aga kõik õnnestub ja kanad mai alguses kohale jõuavad, läheb paar nädalat nende kohanemiseks. "Ilmselt mai teises pooles saab juba esimesi mune pannile praadima panna," rääkis Tanel Tang.

Tanel Tang ja Universumi märgid

"Leidsin laudast juppideks kalendri, kus olid alles kuud oktoober ja detsember aastast 1988. Mina sündisin 27. oktoobril 1988 ja detsembris on mul nimepäev.

Kes otsib universumi märke, siis enam täpsemalt minu arust näidata ei saa. Need olid ainukesed kuud, mis olid põrandal.

Ise mõtlen, et sigala ilmselt suleti sellel aastal ja inimesed ütlesid, et nüüd on siia ilma sündinud laps, kes 31 aasta pärast tuleb ja puhub sellele kohale uued tuuled purjesse."