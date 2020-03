NÄITLEJAD PAUSIL: Karol Kuntsel võtab praegust kui kogumisaega

Vastne pärjatu tunnistas, et tiitliga kaasnenud heade soovide tulv teeb kergelt kohmetuks aga väga tänulikuks. Ühtlasi on see hea võimalus tänada oma kolleege ja õpetajaid. "Kindlasti kannab see auhind tähendust koostöö olulisusest, sest ilma selleta ei sünni teatris midagi. Teatris on ütlemine, et kuningat mängib õukond. Kui ei oleks lavapartnereid Lindat, Jaanust, Karli, Mariani, Tanelit, Viktorit ja lavastaja Priidu head silma, ei oleks ka seda tunnustust," lausus Kuntsel.