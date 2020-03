Muuseum läheb omatulu kukkumise tõttu üle kriisieelarvele

Ühe koostamisel on lähtutud põhimõttest, et märtsi keskpaigast juuni lõpuni muuseum omatulu ei teeni. Alates 1. juulist töötaks muuseum nn talvise hooaja lahtiolekuaegadega ehk on avatud viis päeva ja omatulu varasemast prognoosist suudetakse suvel täita 30%.

Teise prognoosi kohta ütles Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge, et iga päev võib üha suurema kindlusega öelda, et see on liiga optimistlik. "On tulemas raske aasta. Vähendatud on kulusid igalt poolt, kus võimalik. Oleme edasi lükanud küttesüsteemi remondi. Arvestame, et ära jäävad ooperipäevad ja mitmed üritused, mis tavaolukorras muuseumile renditulu tooksid," lausus ta.