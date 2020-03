Jaen Teär: Sõdime nähtamatu ja ohtliku vaenlasega

Esimest korda ajaloos võitleb kogu inimkond ühise vaenlase vastu. Maailm versus koroona. Vastane on kõigil teada, aga tema omadused ei ole võrreldavad teiste koroonaviirustega – kõik me kobame pimeduses. Riigid on loonud erinevaid mudeleid kriiside, sealhulgas pandeemiate jälgimiseks. Ka praegu arvutab kogu maailm pandeemia kulgu, aga tundmatuid tegureid on liialt palju. Viirusedki tahavad ellu jääda, ent erinevalt meist on nad võimelised muteeruma. Uus mutatsioon võib algviirusest olla aga kordi ohtlikum.

Kogu rahvas, kaitsele!

Mida peavad tegema sõtta kistud inimesed? Et võita, peab kogu elanikkond asuma kaitsele, vaenlasele (viirusele) vastupanu osutama. Kuidas me ennast kaitseme? Saame seda efektiivselt teha ainult hädaolukorra ja eriolukorra seadusele toetudes. Kaitsele peab asuma kogu rahvas.

■ AKTIIVNE KAITSE: maski kandmine, käte desinfitseerimine ja kätepesu. Kontroll riiki sisenemisel ja väljumisel, suletud piirkondadest välja liikumisel (Kuivastu–Virtsu). Haigete eraldamine tervetest. Korrarikkujate korralekutsumine jne.

■ PASSIIVNE KAITSE: liikumise piiramine, koolide, asutuste ja ettevõtete sulgemine, karantiini määramine, distantsi hoidmine teise isikuga, ruumi sisenenud inimeste arvu piiramine, sunniraha määramine seadusest üleastujatele jne.

■ INDIVIDUAALNE KAITSE: isiklike kaitsevahendite kasutamine, piirangutest kinnipidamine jne.

■ KOLLEKTIIVNE KAITSE: riigi kavandatud meetmetest kinnipidamine, avalike ürituste keelamine, rahvakogunemiste keelamine, lennu- ja laevaliikluse peatamine, täielik piiride sulgemine (Poola), eriolukorra väljakuulutamisel piirangutest kinnipidamine ja kriisikomisjonide töö.

■ KRIISIKOMISJONID: kriisikomisjonid töötavad eriolukorra ajal lähtuvalt eriolukorra seadusest. Komisjoni tööd juhib algusest lõpuni üks ja sama isik, kes on kohalike asjadega kõige rohkem kursis – meil Saaremaal vallavanem. Nad töötavad riskianalüüside alusel seaduses ettenähtud piires.

Reegleid tuleb täita

Kutsun viirusega võitlemiseks koostööle kõiki poliitilisi erakondi ja vabaühendusi. Et püsida põhieesmärgi juures – mis on võitlus viirusega –, tuleb kraaklemised edasi lükata, kuni viirus on võidetud. Kriitika ilma lahendust pakkumata ei ole praeguses olukorras parim tee. Peaksime lähtuma vanasõnast: “Kus viga näed laita, seal tule ja aita!” Hüva nõu ja abikäed on alati teretulnud.

Kui meie riik ja rahvas on sattunud kriisi, tuleb kasutusele võtta hädaolukorra ja eriolukorra seadus, et riik kriisist välja viia. Debatid riigi kodanike kaitseks väljakuulutatud eriolukorra seaduslikkuse üle on kuritegelikud ja neid tuleks nii ka käsitleda.

Ei ole võimalik inimesi kaitsta, piiramata nende isikuvabadusi, lähtudes eriolukorra seadusest. Kui reegleid täita, siis surume kogu rahva ühiste pingutustega viiruse maha. Kui aga inimesed ei teadvusta endale olukorra tõsidust, võib võitlus kujuneda väga pikaks ja koledaks.

Suur tänu kõigile, kes eesliinil viirusega võitlevad. Hakkab välja kujunema ka tagaliin: riskigrupp, vanurid ja abivajajad. Keskliini ülesanne on hoolitseda tagaliini eest ja vajaduse korral täiendada eesliini ridu. Inimene kohaneb kõigi olukordadega, ka kriisiga. Mis ka ei juhtuks, paanikat tuleb vältida.