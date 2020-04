Koroonakaose ajal Kiivimaal – kodule mõeldes

Eriolukord ei ole puhkus!

Lugedes uudiseid kodumaalt ja rääkides oma tuttavatega, mõistan, et Eestis on midagi väga valesti. Paljud võtavad viiruse levikust tingitud eriolukorda kui puhkust, kus võib sõpradega mere äärde jalutama minna või pidu korraldada. Võta siis kinni, mis paljude mu rahvuskaaslaste peades toimub. Mina arvan, et pigem karta kui kahetseda. Meie tulevik on meie endi kätes praegu rohkem kui ehk iial varem.

Meist paljudes tekitab nakatumisohust suuremat hirmu see, milliseks kujuneb majanduslik olukord pärast viirust. Elame ju ülimalt materiaalses maailmas, kus majanduslik kindlustatus on paljudele olulisem kui enda või lähedaste tervis. Vaatasin Austraalia uudiseid, kus inimesed nutsid eetris, sest ei suuda enam renti maksta. Kui katust pea kohalpole, siis justkui olekski elu läbi. Arvan siiski, et kõigil neil inimestel on lähedasi ja sõpru, kes neid raskel ajal toetavad. Head ja avatud inimest aitavad teinekord ka täiesti võõrad. Headus loob headust.

Usun, et peaksime oma prioriteete muutma. Kui üldse mingil põhjusel teha maailma üht mõttetumat tegevust ehk muretseda, siis tuleks seda teha enda ja lähedaste tervise pärast. Mitte muretseda mammona pärast, mis võib tabada haiglavoodis lebades. Mammona meid siis, kui haiglavoodis lebame, vaatama ju ei tule.

Ühest podcast`ist jäi mulle kõrvu kõlama, et muretsemine tähendab usalduse puudumist. Nõustun. Praeguses olukorras oma materiaalse olukorra pärast muretsemine tähendab, et me ei usalda iseennast. Me ei usu, et saame pärast koroonakriisi hakkama. Praegu on aga olulisim olla tugev ja endasse uskuda. Raha ei saa maailmast otsa. Mina tulen sellest olukorrast tervena välja, mina annan endast kõik, et see olukord laheneks nii kiiresti kui võimalik.

Arvan, et eriti praegu peaksime elama olevikus, võtma elu kui värviraamatut, kus pöörame iga päev ühe lehekülje korraga ja värvime selle nii värvilistes toonides kui vähegi saame. Meie enda ja lähedaste heaolu nimel tuleb leida positiivset ja uskuda, et see kõik on millekski hea ning seda oli vaja.

Ma ise usun, et praegune olukord on kõikvõimsa looduse viis öelda meile, et senisel moel enam jätkata ei saa. Mõttetu on otsida ka süüdlasi, et kes ikkagi katku saarele tõi. See ei anna meile enam midagi ja varem või hiljem oleks see nagunii juhtunud. Nüüd tuleb keskenduda nähtamatu vaenlasega võitlemisele, mitte raisata energiat juhtunule, mida enam muuta ei saa.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles enne üleriigilist isolatsiooni kuldsed sõnad: „Sa ei ole üksi, edu ei tule kohe. Sa ei pruugi küll tööl käia, aga see ei tähenda, et sul ei ole töökohustusi. Sinu töö on päästa elusid.“

Just nimelt – arstid, politsei, riigivõim üksi ei suuda meid praegusest keerulisest olukorrast välja tuua. Peame ühendama jõud ja iga lüli on oluline.

Meie väike Eesti on praegu eelisseisus võrreldes suurte riikidega, koroonaviirust on palju kergem kontrolli alla saada. Ma ei kahtle, et meie rahvas seda suudab, eriti saarlased, kes praegu hoiavad kokku rohkem kui ehk iial varem. Usun, et headus toob võidu. Ole hea enda ja teiste vastu, hoia distantsi ning püsi kodus.

Just praegusel kriisiajal on ülimalt oluline, et helistaksime ja kirjutaksime oma lähedastele ning uuriksime, kuidas nad selles stressirohkes ja kaootilises olukorras end tunnevad. Peame üksteisele toeks olema rohkem kui eales varem.