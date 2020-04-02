PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 25.märts – 1.aprill
SÜNNID
- Paul Tera (26.02) Kudjape alevik
- Tristen Kokk (2.03) Lümanda küla
- Kahro Soorsk (10.03) Koikla küla
- Martin Soorsk (18.03) Kuressaare linn
- Reelika Raudsepp (27.03) Kuressaare linn
- Rosanna Roost (27.03) Kuressaare linn
SURMAD
- Piret Maripuu (36) Kuressaare linn
- Helje-Rosalie Vait (91) Kuressaare linn
- Evi Jõgi (84) Muhu vald, Rässa küla
- Peeter Russ (67) Randküla
- Herman Kupits (94) Kihelkonna alevik
- Martin Roost (60) Kuusnõmme küla
- Aino Kirr (89) Laimjala küla
- Maire Traus (64) Kuressaare linn
- Üülo Sink (90) Tõnija küla
- Saima Raaper (80) Kuressaare linn
- Harald Väärtnõu (91) Muhu, Hellamaa küla
- Pilvi Kadarik (88) Aste alevik
- Meinhard Sai (85) Kuressaare linn
- Paul Pahapill (86) Koidula küla
- Luule Lember (81) Kärla alevik
- Helga Salu (90) Karala küla