N, 2.04.2020
"Meie inimesed on töötanud nagu kosmoselaboris." Saaremaa Piimatööstuse juhataja Valdis Noppel

PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
25.märts – 1.aprill

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 25.märts – 1.aprill

SÜNNID

  • Paul Tera (26.02) Kudjape alevik
  • Tristen Kokk (2.03) Lümanda küla
  • Kahro Soorsk (10.03) Koikla küla
  • Martin Soorsk (18.03) Kuressaare linn
  • Reelika Raudsepp (27.03) Kuressaare linn
  • Rosanna Roost (27.03) Kuressaare linn

SURMAD

  • Piret Maripuu (36) Kuressaare linn
  • Helje-Rosalie Vait (91) Kuressaare linn
  • Evi Jõgi (84) Muhu vald, Rässa küla
  • Peeter Russ (67) Randküla
  • Herman Kupits (94) Kihelkonna alevik
  • Martin Roost (60) Kuusnõmme küla
  • Aino Kirr (89) Laimjala küla
  • Maire Traus (64) Kuressaare linn
  • Üülo Sink (90) Tõnija küla
  • Saima Raaper (80) Kuressaare linn
  • Harald Väärtnõu (91) Muhu, Hellamaa küla
  • Pilvi Kadarik (88) Aste alevik
  • Meinhard Sai (85) Kuressaare linn
  • Paul Pahapill (86) Koidula küla
  • Luule Lember (81) Kärla alevik
  • Helga Salu (90) Karala küla
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