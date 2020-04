Saarlased on asunud pankadelt maksepuhkust taotlema

“Märkasime huvi tõusu juba eelmise nädala algusest,” ütles SEB panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann. “Osa klientidest uurib tingimusi infoks, kuid käes on ka juba esimesed taotlused, seega teema on igati aktuaalne.” Kui palju taotlusi Saaremaal juba laekunud on, ei olnud pangal võimalik nii kiiresti välja võtta.

Intressidest ei vabasta

Samas on SEB klientide jaoks laenupuhkuse taotlemine Piilmanni kinnitusel lihtne. Esmalt tuleb pöörduda panga poole kohe, kui näete, et finantskohustuste täitmisega võib tekkida raskusi.

Maksepuhkuse taotlemiseks tuleb avaldus täita internetipangas. Sama lugu on erinevate liisingutega, ka nende kohta saab maksepuhkust taotleda internetis. Seal tuleb lihtsalt valida leping, millele soovite maksepuhkust, ja klõpsata nupul “muutmise taotlus”.

Piilmanni kinnitusel analüüsivad nad iga taotlust eraldi ja võtavad kliendiga personaalselt ühendust. Taotluse staatust saab jällegi jälgida ja lepingu muudatuse allkirjastada internetipangas.

SEB-s saab maksepuhkust taotleda eluasemelaenu, väikelaenu ja liisinguga seoses. Kodu- ja väikelaenudel on maksimaalne maksepuhkuse periood kuni kuus kuud ja liisingul kuni kolm kuud.

Põhjendatud juhtudel on võimalik maksepuhkust ka pikendada. Hetkel vormistab SEB oma klientidele maksepuhkust ilma lisatasuta. Meeles tuleb aga pidada, et maksepuhkus ei vabasta laenusaajat täielikult laenumaksete tasumisest, sest see kehtib üksnes laenu põhiosa tagasimaksetele, intresside maksmise kohustus jääb maksepuhkuse perioodil alles.

Üsna sarnane on asi ka Swedbankis. Swedbanki juhatuse liige Tarmo Ulla tõdes, et nende era- ja äriklientidel on võimalik eriolukorra ajal ajutiste makseraskuste tekkimisel taotleda kuni kuue kuu pikkust, kodulaenude puhul kuni aastast laenu põhiosa maksepuhkust. “Klientidel on võimalik nii laenu kui ka liisingu põhiosa maksed edasi lükata, intressimakseid tuleb endiselt tasuda,” nentis ka Ulla. Edasilükatud põhiosa maksete summa jaotatakse aga ülejäänud laenuperioodile.

Mida varem, seda parem

“Oleme otsustanud, et ei tee maksepuhkuse alustamisel ega lõpetamisel laenulepingute tingimustes muudatusi ega rakenda lisatasusid klientidele, et koos raskem periood läbida,” sõnas Ulla.

Kliendil on seejuures võimalik mistahes ajal, ka kokkulepitust varem, asuda laenumakseid uuesti tavapärase maksegraafiku järgi tasuma. “Mida varem klient oma murega panga poole pöördub, seda suurem on võimalus leida tekkinud olukorrale parim võimalik lahendus,” kinnitas ta.