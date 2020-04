Uuring: Veerandil inimestel jagub sääste vaid üheks kuuks

Ligi veerand (21%) Eestis küsitletud inimestest usub, et viirusel on suur mõju nende rahalisele seisule. Pea pooled (44%) aga usuvad, et see mõju on väike. Suurimad optimistid on need 19%, kelle arvates laias plaanis koroonaviirusest tingitud mõjud nende elu ei muuda.