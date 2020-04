Eesti saared on koroonaviiruse pandeemia tõttu kõige suurema löögi all. Saarte majandus on katastroofi äärel. Palume teil rakendada erimeetmeid saarte elanike ja ettevõtete toetuseks.

14. märtsil suleti riikliku kriisikomisjoni otsusega saared täielikult külastajatele ja kuulutati ilma eelhoiatuseta välja karantiin. See tõi paljudele ettevõtetele hetkega kümneid tuhandeid eurosid kahju, sest hotellikohad ja teenused olid broneeritud ja külastajatel polnud võimalik Virtsust edasi sõita.

Kahju, mis Saaremaa turismi- ja teenindussektorile piirkonna täielikust sulgemisest tuleneb, on korvamatu. Isegi kui karantiin lõpeb ja saared taas avatakse, võtab väga kaua aega, et taastada klientide usaldus Saaremaa kui reisisihtkoha osas, et saartel on turvaline ja sinna pole jäänud enam viirusekandjaid. Mainekahju võib aga suure tõenäosusega kesta aastaid.

Olukorras, kus mandril on ettevõtete käive langenud 30–80%, on turismiettevõtete käibe langus saartel 100%.

Uudised Saare maakonnast kui viiruse epitsentrist Eestis on jõudnud paljude riikide meediasse ja iga päev tuleb järjest rohkem ettemakstud broneeringute annulleerimisi kogu hooajaks. Eesti lühike suvehooaeg napi kolme kuuga on saarte turismiettevõtetele aga ainus periood, mille vältel kogu aastane sissetulek tuleb teenida.

Kuna väga paljud ettevõtted saartel sõltuvad turismist, siis vajavad saared majanduse päästmiseks erimeedet. Palume kõige rängemalt kannatada saanud ettevõtteid lisaks üleriigilistele meetmetele täiendavalt eriabiga toetada.

Üleriigilised meetmed pole saarte karantiini tõttu piisavad. Saare- ja Muhumaad ootab ilma täiendava riigiabita ees majanduslik ja humanitaarne katastroof, mis võib juhtuda juba lähinädalail.

Arvestades, et Eesti saared on võrreldes mandriga oluliselt kriitilisemas olukorras, kuna nad on jätkuvalt kasvava kriisi epitsentris ja ka riigisisestest kliendivoogudest täiesti ära lõigatud. Saarte etteteatamata sulgemine kahandas turismiettevõtete käibed nulli, polnud võimalik teha ettevalmistusi, teavitada töötajaid ega kohaneda uue olukorraga. Kõike eelnevat arvesse võttes palume kõige rohkem kannatanud ettevõtetele ehk neile, kes on karantiini tõttu suletud või kellel puudub karantiini tõttu võimalus kliente teenindada ja kelle deklareeritud netokäive alates eriolukorra väljakuulutamisest on langenud 80% või rohkem:

1) kompenseerida 70% ulatuses katkenud tulubaas kuude kaupa käesoleval turismihooajal, võttes aluseks kahe aasta, 2018 ja 2019 samadel perioodidel deklareeritud keskmist maksustatud tulu, kuni piirangute lõppemiseni.

2) Pikendada töötukassa kompensatsiooni meetmeid vähemalt karantiini lõpuni ja ajani, mil piirangute ja kriisi tõttu tegevuse peatanud ettevõtetel on võimalik taas klienditeeninduse ja müügitegevusega alustada.

3) Peatada tööjõumaksude ja käibemaksu maksmine kuni 2022. aasta lõpuni ja kaaluda käibemaksu alandamist.