Vald ehitab uusi teekatteid 1,5 miljoni eest

Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et mullune aasta oma 60 kilomeetriga jääb mahult mustkatte panemisel ületamatuks. “Seda oli isegi rohkem, kui maanteeamet on Saaremaal kunagi ühe aastaga teinud.” Küll aga tahab vald järgmisel aastal teha mustkatteid rohkem kui tänavu. Ühtekokku tuleks Saaremaal järgnevatel aastatel mustkatte alla viia veel 300–400 kilomeetrit vallateid. “Siis enam palju nuriseda ei saa,” sõnas Tuisk.

Teekatete ehitamisel arvestab vald Tuisu sõnul nii palju kui võimalik osavallakogude ettepanekuid. Samas tuleb silmas pidada, et olemasolevad katted saaksid õigel ajal korduspinnatud, sest vastasel juhul lagunevad need väga kiiresti.

“Kui mustkattes on augud, siis on pindamisega tegelikult juba hiljaks jäädud,” selgitas Tuisk.

Leisi osavallakogu esimees Liina Saar nentis, et nende osavallakogu pakilisemat soovi vald arvesse ei võtnud. Leisi rahva esimene valik olnuks 2,4 km pikkune Nurme tee Parasmetsa ja Nurme külas.

Tee on nii auklik, et Saare sõnul pole seal sõiduautoga võimalik üle 30 km/h sõita. Samas läbib Nurme teed iga päev koolibuss.

Hänga küla elanik Arvi Heinmaa ütles, et Türju–Laadla–Lülle–Hänga vahelisele 1800 meetri pikkusele teelõigule mustkatte panemine on õige tegu.

See teelõik on väga kehvas seisus, Torgu osavallas üks kehvemaid üldse. Samuti kipub see tee väga kergesti lugunema, rääkis Heinmaa.