Maria Mägi-Rohtmets vastab: Kas ettevõte tõesti ei pea tagama töötajate tervist?

Küsimus: Töötan tööstuses, kus on 200 töötajat, praegu on palju puudu aga kas on õige, et ettevõte ei pea tagama kuidagi töötajate tervist. Ainuke asi mis on töötajate jaoks tehtud on desovahendid kätte jaoks. Ei püüta teha võimalikuks 2x2 reeglit ei midagi. Ülemus ütles hoidke vahesid, see on ka kõik.

Vastus:

Tööandja on kohustatud tegema kõik mõistlikult võimaliku, et tagada töötajatele ohutu töökeskkond epideemia ajal. Kehtestatud juhistest tulenevalt ei ole 2-meetrise distantsi hoidmise nõude puhul veel vähemalt esialgu silmas peetud eraomandis olevate ettevõtete siseruume – seega ka ettevõtet, kus Teie töötate. 2-meetrise distantsi hoidmise kohustuse juures tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ning rakendada seda siis, kui seda on võimalik tagada.

Seega, kui see on tootmises võimalik, tuleb tööandjal muuta kohustuslikuks ka töötajate vahelise distantsi hoidmine maksimaalselt ulatuses, mida olud võimaldavad. Üksnes desinfitseerimisvahendite tagamine ei pruugi olla piisav. Seoses epideemiaga on tööandjad kohustatud üle vaatama olemasolevad riskihinnangud ning võtma vajadusel kasutusele täiendavad meetmed töötajate ohutuse tagamiseks. Iga tööandja peaks teadma, millised on konkreetses töökeskkonnas vajalikud abinõud, sest tema tunneb oma ettevõtte tööd ja töökeskkonda kõige paremini ning ka tööandja huvi on eelduslikult majandustegevuse jätkusuutlikkus.

Põhjalikuma selgituse tööandja võimalikest kohustustest tööohutuse- ja töötervishoiu tagamisel koroonaviirusega seoses on võimalik leida veebilehelt.

Küsimus: Olen täieliku töövõime puudusega inimene, kuid käin tööl. Mul ei ole koroona viiruse tunnuseid, kuid oli võimalus siiski jääda haiguslehele, et hoida ennast isolatsioonis. Minu haiguslehte ilmselt enam ei pikendata, kuid ma parema meelega jääksin isolatsiooni. Meile on tööl antud maskid, töötan tehases, kus oleme teineteise kõrval kinnises ruumis. Soovin jääda edasi koju, kasvõi vormistada palgata lisapuhkus. Kas mul on õigus seda võimalust tööandjalt paluda?

Vastus:

Vastame veidi laiemalt, et katta erinevaid gruppe.

Töölepinguseadus näeb üldjuhul tasustamata puhkuse ette üksnes kokkuleppel tööandjaga. Erandina on tasustamata puhkus ette nähtud järgmistel juhtudel. Esiteks vanemal, kes kasvatab, kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Tasustamata lapsepuhkuse õigus on lisaks vanemale ka lapse eestkostjal või isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping (TLS § 65 lõige 1). Teiseks on töötajal õigus saada tasustamata puhkust sisseastumiseksamite- või katsete tegemiseks. Muul juhul, kui tööandja keeldub täiendavat tasustamata puhkust andma, ei ole töötajal õigus seda tööandjalt nõuda.