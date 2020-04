Koroonaviirusega nakatunud on tuvastatud 18 hooldekodus üle Eesti

"Meie poole on pöördunud mitmed hooldekodud, kes on avastanud oma nime mõnest uudisest ning see on tekitanud palju ärevust nii personali kui klientide lähedaste ja kogukonna hulgas. Mitmete juhtumite puhul on ka tegemist hooldekoduga, kus on töötaja olnud juba nädalaid tööst eemal ning kelle test on olnud positiivne, aga kõikide ülejäänute testid on olnud negatiivsed," selgitas Peets. Ta lisas, et kaalumisel on kõikide Eesti hooldekodude laustestimine.