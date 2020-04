Majanduse tardumine kukutab ettevõtete käibeid

Kui eriolukorrast tingitud piiranguid mitte arvestada, siis paaditootmisettevõttes Alunaut esialgu suuri muutusi pole toimunud. Kuid eelmise aasta suure tellimuslainega saab firma maikuuks ühele poole ja edasine tellimusportfell on hõre. Samas paaditehasele sobilikke hankeid on praeguse käimas pigem palju ja Alunaut läheb neile kindlasti ka pakkumisi tegema. “Ilmselt mõne võidu saame kätte ka,” lausus tehase juht Mark Muru.

Murelikuks teeb teda aga pisut kaugem tulevik. “Eraturg langeb kindlasti depressiooni ja üle terve maailma on majandused langusse minemas ning seetõttu riigieelarved kannatamas. Ja see võib tähendada, et ka laevastike uuendused lükatakse mõneks ajaks edasi ning seeläbi tuleb ka seal mõneaastane paus. Ja siis on meil ka häda kaelas,” nentis ta.

Muru ütles, et firma mõtleb pidevalt uute toodete peale, kuid eelistab siis paate ehitada. “Kõige mõistlikum on aga alati ikka oma liistude juurde jääda, kui just häda härga kaevu ei aja,” lausus ta.

Autotööstusele kummidetaile valmistava Merinvesti tellimused on vähenenud umbes 30 protsenti, kuid kogu toodangu eksportiv ettevõte ei ole seni pidanud inimesi koondama. Samas on selles valdkonnas ebakindlust väga palju. Volkswageni grupp näiteks sulges hiljuti kaheks nädalaks mitu tehast.

“Auto või uus kodumasin ei ole kindlasti mitte need asjad, mida niisuguse kriisi ajal ostma kiputakse, tõdes Merinvesti nõukogu esimees Enn Meri. “Võtmeküsimus on, millal koroona vaibub. Paar kuud ei ole veel väga hull. Aga kui see pikemalt jääb?” küsis ta.

Meri sõnul kaubavedu veel õnneks toimib. “Aga turism on saanud väga ränga hoobi, Saaremaal on see kukkunud ju täiesti nulli. Kurb on vaadata. Täitsa selge, et neil on abi vaja,” sõnas ta ja lisas, et näeb olukorda tõsisemana kui seda riigi tasemel teadvustatakse. Samas positiivsena tõi Meri välja selle, et võrreldes mitmete teiste riikidega, näiteks ülemere Rootsiga, võetakse Eestis võitlust epideemiaga väga tõsiselt.

Grand Rose Spa omanikfirma Spa Tours juht Kalle Kuusik ütles Äripäevale, et riigi toetusmehhanismid käivituvad liiga aeglaselt. “Kui riik ei aita ega rakenda tõhusaid meetmeid, siis kõik sellised asjad lõpevad kollapsiga. Sõna pankrot me veel ei kasutaks, sest ootame meetmeid ja tegime Saaremaa hotellidega valitsusele kirja,” rääkis ta.

Kuusik ei tea, kas saab eeloleval palgapäeval inimestele palka maksta. Palgatoetus riigilt pidi saabuma märtsi lõpus, siis lükkus tähtaeg selle kuu algusesse ja nüüd on see liikunud ülejärgmisele nädalale ehk 15. aprillile.

Äripäeva Infopanga ülevaate kohaselt võib 1. maiks Saaremaal olla kadunud 32,5 protsenti ettevõtete koondkäibest ja 17,8 protsenti töökohtadest. Eilse seisuga oli töötukassa Saaremaa osakonnas töötuna registreeritud 888 inimest, mis on 4,6% rohkem kui eelmine nädal ja 54% rohkem kui samal ajal aasta tagasi.

Märtsis esitas avalduse töötajate koondamiseks seoses tekkinud eriolukorraga kaks ettevõtet ja kokku puudutavad need hetkel üheksat inimest, ütles töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik.