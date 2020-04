Vald: sotsiaaltransporti vajav inimene abita ei jää

11. märtsil valla sotsiaaltransporditeenuse riigihanke tulemused kinnitanud Saaremaa vallavalitsus andis hanke võitjatele teada, et teenuse pakkumine tuleb edasi lükata olukorra normaliseerumiseni.

„Arvestades viiruse levikuga ja vabariigi valitsuse kehtestatud eriolukorraga hindas Saaremaa vallavalitsus riske, mis on seotud sotsiaaltranspordi sihtgruppi kui riskirühma kuuluva elanikkonna osa võimaliku nakatumisega,“ selgitas hanke võitjatele saadetud kirjas vallavalitsuse otsust majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk .

„Kui eriolukord möödas, liikumise vajadused ja võimalused jälle suuremad, lähme asjaga edasi,“ kinnitas vallavalitsuse sotsiaaltranspordi nõunik Aare Voksepp . „Loodame, et see aeg tuleb peagi.“

Voksepp tõdes, et vajadus sotsiaaltranspordi järele on praegu kehtivate piirangute ajal väga väike. „Usun, et kellegi sõit tegemata ei jää,“ lausus nõunik.