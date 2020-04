Avaliku ruumi sodimine vallaarhitekti ei häiri

“Mind see ei häiri ja selle eemaldamist ei pea mõistlikuks,” vastas Grimitliht küsimusele, kas soditud pind puhastatakse.

Küsimusele, kas avalikus ruumis on taolised teod lubatud, vastas arhitekt, et omaalgatuslik kunstiteos peab olema kindlasti kontekstitundlik. Paljuski olenevat see vaatajast.