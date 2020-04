“Emal jäi maa peal veel palju asju pooleli...”

Covid-19, uus ja salakaval viirus oli tunda andnud ka mitmel haigla asukal, ning küllap sealt Ulvi nakkuse saigi, arvavad lähedased. Kui aga tõbi oli juba kümme päeva järjekindlalt püsinud – palavik ei tõusnud küll kunagi üle 38 kraadi, kuid köha ei tahtnud õhtuti sugugi taanduda, soovitasid mures lapsed emal siiski haiglasse minna. Mine tea, äkki on kopsupõletik.

“Ma saan ju ise hingata ja köha on ka paremaks läinud,” rahustas ema, viidates, et haiglasse võetakse need, kellel on hingamisraskused.

Õhtune palavik tegi aga nõrgaks ja sundis voodisse. Telefonis Ulvi väga jutustada ei tahtnud ja ei saanud ka: rääkimine ajas köhima.

“Me küll arvasime, et peaks minema haiglasse, röntgenisse. Tema aga ei tahtnud kiirabi kutsuda. Ütles, et kiirabi pole ju takso,” meenutab Kätlin Männa (35), Ulvi vanim tütar. Ema ise haiglasse sõidutada lapsed ei tohtinud, nakkusohu tõttu.

“Ta oli haigusest juba nii nõrk… “

Poeg Randar tassis emale küttepuud ukse taha, tütred kandsid hoolt, et haigel ikka süüa oleks. Aga isu emal suurt polnudki.

Kui muidu ilmus ta sellistel puhkudel köögiakna peale lastele lehvitama, siis laupäeval, kui Kätlin sooja toidu ukse taha tõi, polnud aknal kedagi.

“Mõtlesin, et õhtune aeg – sel ajal tal tavaliselt palavik tõusis –, küllap pikutab.”

Nädal tagasi määratud antibiootikumid ei teinud seisundit sugugi paremaks. Esmaspäeval kirjutas perearst Ulvile uued rohud ja lubas, et nüüd peaks tervis kindlasti paranema. See haigus ongi pika vinnaga, kinnitas arst.

“Ema ise lootis, et nüüd peaks paremaks minema. Haiguse selgroog murtud ja uued rohud peal,” räägib Kätlin. “Ütles, et võtab rohud sisse ja heidab pikali.”

Kõik käis liiga kiiresti

Teisipäeval kolme paiku oli Ulvi helistanud tuttavale ja kurtnud, et olemine on pisut sant. Oli palunud noorimal tütrel endale kala tuua. Et hirmus praekala isu tuli. Tuttav ei osanud kahtlustadagi, et olukord on hullem, kui tunduda võis.

Teist korda Ulvi enam toru ei võtnud.

Õhtul poole viie paiku sättis noorim tütar Jaanika (19) kalaga ema juurde Lümandasse. Helistas, et kas poest on veel vaja midagi tuua.

Toru teises otsas kostis vaid, kuidas ema hingeldab.

“Haiglas arst ütles, et see võibki minna väga kiirelt. See, et emal oli kerge astma, võis omakorda kaasa aidata,” nendib Kätlin tagantjärele, kuidas asjad nii kiiresti käest ära läksid.

Kiirabi püüdis Ulvit tund aega elustada. Kahjuks asjatult. Kuressaare haigla intensiivravi osakonnas tuli meedikutel teisipäeva õhtul konstateerida oma töökaaslase surma. Surma põhjus: äge hingamispuudulikkus.