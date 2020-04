OPERATIIVSTAABI JUHT ⟩ Jako Vernik: Peame olema valmis ka mustemateks stsenaariumiteks

Kolmas pool, millega täna tegeleme intensiivselt on isikukaitsevahendid. Kriisi alguses on erinevaid vahendeid hangitud ja neid tuleb pidevalt juurde. Täna oleme teinud inventuuri, aidanud ka kaitseväe välihaiglat olukorra kaardistamisel ja meil on operatiivsed indikaatorid – kui varustus hakkab vähenema, siis teame millal ja mida juurde vaja on. Isikukaitsevahendite kasutamisoskus ja teadlikkus on samuti olulised, et neid kasutataks otstarbekalt ja neid jätkuks – siis suudame ka edasise leviku ära hoida, kaitstes personali võimalikult maksimaalselt.

Proovime luua toimiva paketi eelnevatest tegevustest ja see on haiglale, hooldekodudele kasutamiseks. Ehk pakume oma töökäsi ja aega, et haigla saaks tegeleda oma kõige olulisema valdkonna - raviteenuse pakkumisega.

Kuressaare Haigla ei koosne täna ainult sellest, mis haigla seinte vahel. Haigla ümber on näha rohelist, kollast ja punast värvi erinevaid lisaruume.

Tõsi ta on. Valla kriisikomisjoni poolt on ette nähtud, et Kuressaares oleks võimalikult palju haiglakohti olemas patsientide teenindamiseks. Selleks on siia toodud kaitseväe välihaigla, mille eesmärk on laiendada Kuressaare Haigla voodikohtade arvu. Kui meil ühel hetkel on patsiente rohkem, kui haigla suudab hallata, siis välihaigla suudab pakkuda kuni 20 lisakohta. Neist 10 on täna mehitatud, lisaks on võimekus mehitada veel 10 kohta, kui selleks vajadus tekib. Kuressaare Haigla oma majas on patsientidel kindlasti mugavam kui välihaiglas, mistõttu seni kuni võimalik hoiame ikka enamikku patsiente seal ja välihaiglat varus, sest haigel peab ka võimalikult mugav keskkond olema. See ei tähenda, et kaitseväe välihaigla istuks jõude, selle nädala jooksul on seal kiiremal perioodil olnud kokku kuni üheksa patsienti.

Lisaks oleme haigla juurde toonud ka Päästeameti konteineri 9. aprilli seisuga. Peame ka meie nakatumise riske võimalikult vältima ja haiglas peaksid igapäevaselt liikuma ikkagi need inimesed, kes seal päriselt tööd teevad. Kõik teised peavad oma nõu selliselt, et on kontaktis võimalikult vähe ja konteiner on üks haiglaväline koht selle tagamiseks.Igapäevaselt on töökorralduslikult võimalikult vähe inimesi koos – riskide vähendamiseks on suur osa tegevusi organiseeritud Skype või mõne muu virtuaalse nõupidamise vahendusel.

Kuressaare Haigla on täna kindlasti huvipunktiks paljudele, virtuaalselt ja füüsiliselt on seda külastanud näiteks president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, teised ministrid ja olulised meditsiinivaldkonna esindajad.

Mis saab edasi? Me teame, et täna veel kergendunult hingata on liiga ennatlik?

Edasine plaan on see, et hindame riske ja jälgime andmete analüüsist tekkinud armatuurlaualt olukorda ning oleme valmis reageerima koheselt, kui vaja haigla võimsust suurendada. Täna on meditsiinipersonali Saaremaale appi tulemisega seoses tehtud mitmeid üleskutseid ja abi on lahkelt pakutud. Täna me tahame, et need inimesed, kes siia tulevad, et neile oleks ka töö tegemiseks tagatud inimlikud töö- ja olmetingimused. Nagu juba korduvalt on öeldud – tegu on maratoniga, mille distantsi me ei tea ja selleks et inimesed pikas perspektiivis vastu peaks, ei saa me neid lihtsalt töösse uputada. Ka haigla oma töötajad vajavad puhkust ning haigestunud töötajad eemaloleku ajaks asendust.

Kuigi vahel tundub, et olukord on stabiiliseerumas, ei tähenda see, et homme või nädala pärast ei või uuesti halvemaks minna. Meil on suur hulk haigestunuid, nende tervislikku seisundit jälgime pidevalt ja loodame, et nad paranevad. Aga peame olema valmis ka mustemateks stsenaariumiteks.

Kuidas selle viimase nädala kokku võtad?