Edward Laane: haigusest paranemist saab kinnitada vaid testidega

Covid-19 viiruse puhul on jätkuvalt üleval küsimus, kas seda põdenul kujuneb välja immuunsus või mitte. Täna sotsiaalmeedia otselülituses inimeste küsimustele vastanud Laane sõnul puuduvad selle kohta hetkel kindlad andmed. Kes on saannud Covid-19 infektsiooni ja positiivse testi peaks tema hinnangul tegema kaks uut PCR-testi ja antikehade testi. Kui esimesed on negatiivsed ja viimane positiivne, siis saab öelda, et inimene on viirusest vaba ja immuunne. „See oleks maksimumprogramm. Omaette küsimus, kas seda saab teha kogu elanikkonnale,“ nentis Laane.

Millal antikehade teste tegema hakatakse haigla ravijuht öelda ei osanud. Ta märkis üksnes, et Synlab on küsinud Kuressaare haiglalt 100 proovi ühe testi katsetamiseks ja et ka Tartu ülikoolis on mingi testivariant väljatöötamisel. Laane sõnul on võimalik, et testimiseni jõutakse kolme-nelja nädala pärast.