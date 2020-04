Neli bussiliini pannakse ajutiselt kinni

Eile Sõrve poolt liinilt tulnud GoBusi bussijuht Ago Tamm tunnistas, et reisijaid on väga palju vähemaks jäänud. Samas ei saa öelda, et mõni liin täitsa tühi oleks. Tõsi, mõnikord on sõitjaid vaid üksikuid. Eilegi näiteks tuli Salmelt linna vaid kaks inimest.

Bussijuht ütles, et paljude maapiirkonna inimeste jaoks on buss ainus liiklemisvahend. Bussiliiklust ei saa kindlasti vaadata vaid algus- ja lõpp-punktiga Kuressaares. Praegu käibki enamik sõitmist just maapiirkondade peatuste vahel. “Näiteks läheb keegi oma kodukülast lähemasse poodi,” tõi ta näite. Samamoodi käiakse bussiga vanemate inimeste eest hoolitsemas. Bussijuhi sõnul on tihti sõitmas ühed ja samad reisijad, mis näitabki, et neil muud liikumisvõimalust ei ole.