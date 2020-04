Algatus Helista eakale lähedasele! kutsub üles pakkuma tuge eakatele

Kui tavapäraselt pakub MTÜ Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildastele eakatele noori peamiselt keskkooliealisi seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta, üksteiselt õppida, siis kriisiajal on vahetud kohtumised asendunud telefonivestlustega. Uuringudki näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda sõprade ja lähedastega, kui nad seda teevad. Erinevatel põhjustel ei ole see alati aga võimalik või suhtlus vajalikul määral tähenduslik. Kriisiaeg võib selle puuduse varasemast enamgi esile tuua.

Seepärast ootab Jututaja endast märku andma eakatel või eakatest, kes soovivad, et neil oleks keegi, kellega aegajalt igapäevastel teemadel vestelda ja üksiolekut ning kriisist tulenevat negatiivsust unustada. „Mõnusad ja tähendusrikkad vestlused annavad inimesele turvatunde – tunde, et ta on kellelegi vajalik. Vestlused aitavad hoida mõtted eriolukorraga kaasnevalt peamiselt negatiivselt uudisvoolt eemal ja turgutada mõlema kõneosalise emotsionaalset tervist,” täpsustas MTÜ Jututaja asutaja ja juhatuse liige Katre Liiv.

Vanusest sõltumata on vaimse tervise eest hoolitsemine oluline kogu aeg. Keerulistes olukordades, nagu praegune kriisiolukordki on, võivad erinevad vaimse tervise häired võimenduda või ka esmakordselt ilmneda. “Lisaks heale unele, füüsilisele aktiivsusele ja regulaarsele toitumisele on positiivne suhtlemine meie vaimse tervise peamiseks alustalaks,” ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.