Vabatahtlikuna Saaremaa kriisikodus tööl

Kui koolid läksid üle koduõppele, olid õpilased pehmelt öeldes rõõmsad, et koolimajast eemale said. Läks kolm päeva, et mõista kahte asja: üksi õppida ja sõpradest lahus viibida ei ole nauditav; viiruse leviku tõttu tekkinud olukord on tõsine ja see läheb ainult halvemaks.