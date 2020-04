VIDEO ⟩ Grete Paia uus suvelugu on 90ndate hõnguline

“Maru” on mõnusalt gruuvi ja suvise minekuga träkk. “Tõtt-öelda mul vist nii positiivse ja hoogsa minekuga laulu polegi veel varem olnud, niiet üllatan iseennastki,” lisab Grete. Singel ilmus koos 90ndate hõngulise muusikavideoga, kus lisaks Gretele figureerivad Joonas Mattias Sarapuu, Rainer Meinart, Carlos Roos ja Silver Haugas. Esmakordselt kasutati Grete videos ka uudset Eestis valminud autokraana süsteemi “Boriss”. Sama süsteemi kasutati ka mullu suvel Christopher Nolani filmi “Tenet” võtetel Tallinnas. “Kõlab klišeena, ent üle väga pika aja tunnen tõesti, et selle träki näol on tegemist 110% minuga, nö minu uuema soundi, energia ja vibe’iga ning need paar aastat eneseotsinguid, eelkõige just muusikuna (samas ka naisena), on justkui vilja kandnud - vähemalt mu enda jaoks, mis lõppkokkuvõttes, ma usun, on ju kõige olulisem. Loodetavasti tajuvad seda ka mu armsad kuulajad.” Laulu lüürikaga seoses on Gretel samuti vahva seik. Nimelt on “maru” olnud Gretel juba pikemat aega parasiitsõna - maru vahva, maru tuus, maru äge jne. “ Laulu sõnade autor Aapo Ilves seda ei teadnud tollal, kui neid sõnu kirjutas, kas ta seda praegugi teab - ega me pole seda teemat otseselt arutanud - ent maru tore on, et sain oma lemmiksõnale nüüd päris oma laulu.