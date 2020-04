Veerand sajandi järel lehvib täna lossitornis taas sinimustvalge lipp

“Nüüd on ta ametlik lipupäev, sellest ka aktsioon, et lipu heiskamine toimub ebatraditsioonilistes kohtades,” ütles Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi . Naabersaarel Hiiumaal kerkib lipp näiteks Kõpu tuletorni, mandril aga Varbola linnusesse, Munamäe vaatetorni, Tallinna lauluväljaku tuletorni, Kiviõli tuhamäele ja mitmetele linnaväljakutele.

Kuressaare loss valiti Havi sõnul Saaremaal välja seepärast, et tegu on ühe meie maakonna sümbolobjektiga, lisaks heisati just lossis taasiseseisvumise ajal püsivalt trikoloor juba 1988. aasta detsembris. Lipp lehvis Kuressaares igapäevaselt lossitornis 29. oktoobrini 1992, misjärel otsustati seda välja panema hakata üksnes riiklikel tähtpäevadel.