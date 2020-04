Tuttava linna tuled – metsik lääs anno 1998

Orissaare korterelamud olid juba ehitusjärgus jaotatud temaatiliselt. Peale KEK-i maja oli seal veel Pöide maja, kus algselt elasid Pöide sovhoosi töötajad, teedevalitsuse maja, kus leidsid peavarju teemehed, televisioonimaja, kus elasid telemasti teenindavate töötajate pered, ning õpetajate maja, kuhu minu õpetajate pere siiski elama ei sattunud. Õpetajate maja taga asus aga vanasti pagaritöökoda. Inimesed, kes autoga Saaremaale sõitsid, põikasid ikka Orissaarest läbi ja ostsid sealt leiba kaasa, sest see olla nii maitsev olnud. Pagaritöökoda pole enam ammu, selle asemel on nüüd hoopis võrgutöökoda, aga nii suuri, nii kuldseid, nii pehmeid, nii maitsvaid sarvesaiu, kui sealsest poekesest sai osta, pole ma kusagil hiljem kohanud.

Kuna tegu on rannikuasulaga, on Orissaares ka kolm poolsaart, üks neist tammikesega peasaare külge ühendatud laid, see on praegune I Land Sound´i keskus Illiku. Siis veel väiksemad, kuid samavõrra armsad Karjakas ja Poolekas. Poolekas asub Orese ehitustrusti ja legendaarse Kirstu Reinu lambaaediku taga, seal oli väga tore ujumis- ja päevitamiskoht. Rannik on Orissaares kiviklibune ja mitte kuigi suplejasõbralik, alevirahvas käib ikkagi ujumas Illikul.