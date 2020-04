Terviseamet: viirus puhuti laiali fännipasunatest

Võrkpallimängult sai terviseameti hinnangul nakkuse 37 inimest. Neist vaid veerand puutus kokku itaallaste võrkpallimeeskonnaga ehk siis 28 inimest nakatus tribüünil. Teada on, et meeskonnaga seotud inimestest põdes koroonaviiruse läbi pea kümmekond inimest. Tuvastatud haige oli ka sloveenlasest kohtunik.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko ütles, et laialdasem levik publiku hulgas viitab sellele, et ühe levikut hoogustanud asjaoluna võisid rolli mängida fännipasunad. “Nende puhumisel võis viirus levida aerosoolina,” selgitas Dontšenko.

Viiruse leviku võimalikest seostest võrkpallitribüüniga on Saaremaal kuulujutud liikunud juba märtsi alguse saatuslikest päevadest peale. Osa fänne käis enne kodumänge Milanos vaatamata sellele, et seal toimuma pidanud mäng jäeti just koroona tõttu ära ja toodi üle Saaremaale. Välisreisidelt saabujaid istus rohkem kui tuhande pealtvaataja hulgas veelgi.

Klubi fännide eestkõneleja Kaupo Pastak ütleb, et kindlasti on tõenäosus mõlemalt poolt suur: viirus toodi tribüünile, toodi mängijatega. Pastaku sõnul on aga sulaselge vale see, et võrkpalli on käsitletud kui viiruse ainuvõimalikku maaletoojat.

Fännid tegid eelmisel nädalal ka pöördumise, kus palusid lõpetada süüdlaste otsimise ning ütlesid, et viirus jõudis saarele mujaltki kui spordisaalist.

Üks koroona läbipõdenud fännidest ütles, et terviseameti selline väide ei pruugi olla vale. Tema oli üks neist, kes istus fännipasunate levialas. Oma sõnul vältis ta teadlikult igasugust kontakti pindadega, meeskonnaga kokku ei puutunud ning pesi ja desinfitseeris käsi. Ometi sai viirus kätte nii tema kui ka tema lähiümbruses istunud inimesed, kes hiljem ka meeskonnaga kokku puutusid.

Karantiin ei hoia

Seda, kas nakkus oli Saaremaale toodud juba võrkpallimängu ajaks või oli saarel enne, pole Irina Dontšenko sõnul võimalik välja selgitada.

Välisriikidest Saaremaale sissetoodud nakkust on Dontšenko kinnitusel esinenud veelgi, kuid juhtumite detaile ei avaldata, kuna siis oleksid seotud inimesed tuvastatavad. Vaatamata rangele liikumispiirangule ja eriolukorrale tuuakse tema väitel ikka veel välisriikidest viirust Saaremaale.

Aprillis on Saaremaal tuvastatud kolm juhtumit, kus inimesed on ilmselt haigestunud erinevates välisriikides ja naasnud Eestisse.

Viiruse leviku alguse juures saab kindlalt väita vaid seda, et esimesed nakatumised Saaremaal olid seotud võrkpallimängu ja NOM-festivaliga, kust on teada 25 positiivset testi ning Dontšenko sõnul oli nakatumine seal seotud ühe külastajaga.

Kuressaare väiksust silmas pidades tuleb märkida ka seda, et nii mänguga seotud kui ka NOM-festivali paigad osaliselt kattusid.

Terviseametniku sõnul jõudis järgmisena teadaolevalt Saaremaale nakkus ka 7. märtsil Võrumaal toimunud juubelipeolt. Selle üritusega seotult on teada kolm Saaremaa haigestunut. Seejärel tuli naistepäev ning viirus oli hakanud saarlastes juba oma elu elama.

Nakatunute arv nendel üritustel oli kindlasti suurem, kuna COVID-19 viiruse puhul kulgeb haigus paljudel juhtudel sümptomiteta.

Irina Dontšenko tunnistab, et tagantjärele tarkusena jäi terviseameti selle hetke riskihinnang tegelikult realiseerunud nakkusohule alla.

Riskihinnang ei pidanud vett

Saaremaa võrkpallimängu puhul kinnitati nii mängu jaoks loa andnud Saaremaa vallavalitsusele kui ka terviseametile, et sportlased on terved ega kujuta endast nakkusohtu. “Seda, kas see kinnitus vastas tõele, me tegelikult ju täna ei tea,” märkis Dontšenko.