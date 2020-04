Kitsaks jäänud Kuressaare päevakeskusele kavandatakse juurdeehitust

„Ruumi jääb väheks. Kuna oleme nüüd avatud kogu valla eakatele, siis saavad kõik meie juures käia ja külastajate arv on kasvanud. Suuremate ürituste ajal oli juba varem nurinat, et õhku on vähe ja tantsuruumi ei jagu,“ rääkis päevakeskust haldava vallaasutuse Kuressaare Hoolekanne juht Ene Vahter.